استشاري: جرعة واحدة من لقاحات كورونا لا تحمي من المتحور «دلتا»

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي الشهري، إن الجرعة الواحدة (من لقاح كورونا) لا تحمي من المتحور دلتا.

وأضاف الشهري بمداخلة لقناة الإخبارية، أن «كورونا» فيروس مفاجآت وسريع التغيرات والتحورات، متابعًا: «أن وجود تحورات كبيرة تمنع استجابة الفيروس للقاحات أو حدوث المناعة الطبيعية».

وحول الوصول إلى مناعة القطيع قال الشهري: إن العالم ليس لديه سرعة في تغطية اللقاحات، لذلك يجب أن تقوم المنظمات العالمية بدورها في ذلك، مشيرًا إلى أن المملكة قدمت نموذجًا يحتذى في هذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1332 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 1356 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا؛ حيث تم تسجيل 6649 حالة، مقارنة مع أمس، فقد تم تسجيل 7063 حالة، وذلك بانخفاض قدره 414 حالة.

وكشفت عن تسجيل 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و1011 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.