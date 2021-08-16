موافقة «مشروطة» تسمح بحصول مستخدمي «الكورتيزون» على لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، شرط حصول مستخدمي الكورتيزون، على لقاح كورونا، وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي «الصحة 937» بموقع «تويتر»، إنه يمكن تلقي اللقاح لمن يستخدمون الكورتيزون تلقي لقاح كورونا، مع أخذ استشارة ورأي الطبيب المعالج.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1332 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 1356 حالة، وأشارت الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا؛ حيث تم تسجيل 6649 حالة، مقارنة مع أمس، فقد تم تسجيل 7063 حالة، وذلك بانخفاض قدره 414 حالة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و1011 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.