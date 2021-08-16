المعهد الصناعي الثانوي برفحاء يواصل القبول الإلكتروني

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، استمرار القبول الإلكترونية للفصل التدريبي الأول لعام 1443هـ.

تخصصات وبرامج المعهد الصناعي الثانوي

وقال المعهد إن التقديم في برنامج الدبلوم الثانوي الصناعي”ثلاث سنوات بعد المرحلة المتوسطة وسنتان بعد المرحلة الأول والثاني

ثانوي”، وبرنامج المعاهد الصناعية لمدة فصل تدربي واحد لجميع الفئات “بنين” وأقل مؤهل دارسي الكفاءة المتوسطة في تخصصات دبلوم ميكانيكا سيارات ، ودبلوم التبريد والتكييف، ودبلوم الكهرباء الصناعية، وبرنامج تبريد وتكييف،ومدة البرنامج فصل تدريبي واحد 4 أشهر، وبرنامج الكهرباء الصناعية مدة البرنامج فصل تدريبي واحد 4 أشهر،كما يتم التدريب في بيئة تدريبية محفزة ومواكبة لاحتياجات سوق العمل.

ودعا المعهد الراغبين في الالتحاق في التدريب التقني والمهني الدخول على الرابط ،وللإستفسار على الواتساب 0531177728

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