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حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من أخذ حبوب الأسبرين أو حبوب الضغط مع فنجان قهوة أو بلعها من غير سوائل.
وأضاف "النمر" أن "ما يجب عليك فعله هو تناول كوب كامل من الماء معها حتى لا تسبب تقرّحات المريء".
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 06:20 PM
أكد أن ذلك يؤدي لتقرحات في المريءاستشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل
حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من أخذ حبوب الأسبرين أو حبوب الضغط مع فنجان قهوة أو بلعها من غير سوائل.
وأضاف "النمر" أن "ما يجب عليك فعله هو تناول كوب كامل من الماء معها حتى لا تسبب تقرّحات المريء".
، استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل ،
المصدر : الخليج 365
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