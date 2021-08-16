، استشاري أمراض قلب يحذر من تناول حبوب الأسبرين أو الضغط دون سوائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن ذلك يؤدي لتقرحات في المريء

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، من أخذ حبوب الأسبرين أو حبوب الضغط مع فنجان قهوة أو بلعها من غير سوائل.

وأضاف "النمر" أن "ما يجب عليك فعله هو تناول كوب كامل من الماء معها حتى لا تسبب تقرّحات المريء".