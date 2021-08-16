السعودية تسجل سبع وفيات و 604 حالة مصابة بكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، تسجيل سبع وفيات و604 حالات مصابة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتعافي1011 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6649 حالة منها 1332 حالة حرجة.



كما بيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 539129 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 524061 حالة تعافٍ , فيما تم تسجيل عدد 7 حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8419 حالة.