الدكتور الربيعة: حالة الطفلة اليمنية "عائشة"مستقرة

محمد الفلاح - الإثنين 16 أغسطس 2021

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبد الله الربيعة، استقرار الحالة الصحية للطفلة اليمنية عائشة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وقال الدكتور الربيعة "بعد 12 يوماً من إجراء عملية التوأم الطفيلي اليمني ( عائشة ) استقرت حالتها الصحية وتم نقلها من العناية المركزة إلى جناح الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض بوزارة الحرس الوطني".

وأضاف " أن حالة الطفلة الآن مستقرة تماماً وبدأت بالرضاعة والتفاعل مع والديها بشكل طبيع"..مشيراً الى أنه تم وضع جبيرة سفلية لتثبيت الحوض لضمان استقراره لتتمكن الطفلة مستقبلا من ممارسة حياتها والتحرك والمشي..مفيدا أنها ستحتاج إلى إقفال لفتحة الإخراج في جدار البطن والعلاج الطبيعي والتأهيل خلال الأسابيع القادمة، وقد تتمكن من العودة إلى اليمن مع والديها خلال الشهرين القادمين.