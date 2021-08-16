شكرا لقرائتكم خبر عن دعم تاريخي متواصل .. المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المأمول أن تُعلي جميع المكونات داخل أفغانستان صوت الحكمة وتجنب التدهور الأمني

- حرص المملكة على حقن الدماء في أفغانستان يأتي من منطلق العلاقات التاريخية للبلدين الشقيقين

- ساهمت المملكة في تقديم الدعم التنموي والإغاثي والإنساني للشعب الأفغاني الشقيق لعقود طويلة

تأمل المملكة بعد الأحداث الأخيرة التى تشهدها افغانستان ، ألاَّ يطول الوقت حتى يعود لأفغانستان أمنها واستقرارها وفق عملية سياسية تتسع للجميع ولا تقصي أحد.

وانطلاقاً من حرص المملكة على الشعب الأفغاني الشقيق فإن المأمول أن تُعلي جميع المكونات الاجتماعية والقبلية، والأطياف السياسية، والمؤسسات المدنية والعسكرية داخل أفغانستان صوت الحكمة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد ، وأن يعملوا لتجنب منع تدهور الأوضاع الأمنية.

وينبع حرص المملكة على الأمن والاستقرار وحقن الدماء في أفغانستان ، من منطلق العلاقات التاريخية، والروابط القوية التي تربط البلدين الشقيقين، وامتدادًا لما توليه المملكة من اهتمام كبير بأمن واستقرار جميع الدول الإسلامية بلا استثناء ، ولعقود طويلة ساهمت المملكة في تقديم الدعم التنموي والإغاثي والإنساني للشعب الأفغاني الشقيق ، من منطلق دورها الإنساني تجاه هذا البلد الإسلامي العزيز.