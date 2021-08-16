شكرا لقرائتكم خبر عن «القمر الأحدب» يقترن بـ «قلب العقرب» بعد غروب اليوم بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم ، بداية اقتران " القمر الأحدب " المتزايد ، بالنجم " قلب العقرب " باتجاه الأفق الجنوبي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة ، أن قلب العقرب نجم عملاق ضخم ، أحمر اللون ، تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس، ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كلم.

وأشار إلى أن اللون الأحمر " لقلب العقرب " يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التي تبلغ حوالي 3,200 درجة مئوية، على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس 5,700 درجة مئوية ذات اللون الأصفر، الأمر الذي يختلف عند مقارنة " قلب العقرب " مع نجم ساخن جدًا ، مثل " السماك الأعزل " و " الأبيض المزرق " الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي 22,100 درجة مئوية.