شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تشدد على الجرعتين لمواجهة "دلتا " والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مشددة على أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحور "دلتا "سريع الانتشار .

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (604) حالات مؤكدة وتعافي(1011) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (6649) حالة منها (1332) حالة حرجة.

كما بيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (539129) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (524061) حالة تعافٍ , فيما تم تسجيل عدد (7) حالات وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8419) حالة "رحمهم الله جميعاً".

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).