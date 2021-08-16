كراسة شروط التمويل العقاري.. تفاصيل وشروط وطريقة حجز "سكن لكل المصريين"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اهتمام كبير داخل الشارع المصري بمبادرة التمويل العقاري التى أطلقها البنك المركزي المصري، وذلك بعد الإعلان عن كراسة شروط التمويل العقاري.

مبادرة التمويل العقاري 2021

تمثل مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي المصري، طوق النجاة لآلاف الأسر التي تبحث عن مسكن مناسب وحياة كريمة.

مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عن تفاصيلها البنك المركزي المصري في 13 يوليو/تموز الجاري، تصل قيمتها إلى 100 مليار جنيه، تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.



المبادرة كشف عنها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منذ أسابيع، ضمن خطط الدولة المصرية لمواجهة أزمة الإسكان، وتوفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل من المصريين بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

مبادرة التمويل العقاري 3%

وتهدف مصر إلى توفير سكن مناسب وحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.

وقال البنك المركزي المصري إن مبادرة التمويل العقاري تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

كراسة شروط التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

ضمن مشروع سكن "لكل المصريين"، طرحت وحدات سكنية لمتوسطي الدخل، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري.

وتبدأ كراسة الشروط، بالتعريف بالوحدات المطروحة (سكن لكل المصريين 2) ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021، والتي ستنفذ خلال 3 سنوات.

وأوضحت كراسة شروط التمويل العقاري، مواصفات الشقة، حيث تم طرح وحدات 3 غرف وصالة، بمساحات تتراوح بين 100 و120 مترا.

وتتميز العقارات بتوافر المصعد الكهربائي، كما أن الوحدات كاملة التشطيب والمرافق، لكن الوحدات المتواجدة بالإعلان ليس لها حصة بأرض المشروع.

أماكن وحدات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

وكشفت كراسة الشروط عن الأماكن التي يتوافر بها الوحدات، وهي مدن 15 مايو وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان و6 أكتوبر، وبني سويف الجديدة والمنيا الجديدة وأسوان الجديدة والعلمين الجديدة ورشيد الجديدة وناصر.

وبحسب كراسة الشروط فالوحدات المتوفرة في مدن بدر والغردقة وبور فؤاد، أكثر تميزا.

شروط حجز وحدة سكنية ضمن مبادر التمويل العقاري 2021

ووفقا لوسائل إعلام محلية، حددت كراسة كراسة شروط التمويل العقاري، مجموعة من البنود يجب توافرها في الشخص الذي تنطبق عليه المبادرة ويمكنه حجز وحدة سكنية في مشروع سكن لكل المصريين 2 وهي:

ـ أن يكون مصري الجنسية.

ـ لا يقل السن عن 21 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

ـ لا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات على 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.



ـ لا يزيد صافي دخله من كافة مصادر دخله عن 14 ألف جنيه للأسرة و10 آلاف جنيه للأعزب.

ـ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 2500 جنيه.



أماكن بيع كراسة شروط التمويل العقاري

يشترط للحصول على الشقة شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية بمبلغ 150جنيه.

أما عن أماكن شراء كراسة شروط مبادرة التمويل العقاري، فيكون ذلك من أي مكتب بريد مميكن في المدن المطروح بها الوحدات السكنية مع سداد مقدم جدية الحجز.

طريقة حجز وحدة في سكن لكل المصريين ضمن مبادر التمويل العقاري

قالت وسائل إعلام محلية إن لحجز وجحدة بالمبادرة، يتم التقديم عن طريق البوابة الالكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع shmff.gov.eg

الخطوة الثانية تتمثل في إرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية إضافة المستندات التالية بصيغة pdf بحد اقصى 2MB: (صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته - شهادة بإثبات الدخل السنوي أو الشهري للفرد أو الأسرة - إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي).

الخطوة الثالثة، تتمثل في يإنشاء حساب على الموقع الإلكتروني للصندوق shmff.gv.eg بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.



بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية sms لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع لإتمام عملية التسجيل ويجب التأكد من صحة رقم الهاتف المسجل حيث سيتم إرسال عدد من الرسائل النصية خلال مرحل العمل المختلفة على الطلب المقدم.



طريقة السداد في مبادرة التمويل العقاري

حددت كراسة شروط مبادرة التمويل العقاري، طريقة سداد مقدمة الحجز ضمن المبادرة، حيث يتم سداد مبلغ 55 ألف جنيه كمقدم جدية حجز لجميع الوحدات المطروحة لمتوسطي الدخل على أن يتم السداد قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق، وهو مبلغ يرد في حالة عدم التخصيص، مع سداد مبلغ 405 جنيهات مصاريف إدارية لا ترد ولاتسترد وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى الجمهورية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، يتم سداد نسبة في حدود 25% من سعر بيع الوحدة كمقدم حجز على 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ وقدرها 3 سنوات وتتراوح من 11500 جنيه أي ما يعادل 3833 جنيها شهريا للوحدات المتميزة ومن 10000 جنيه إلى 23500 جنيه للوحدات الأكثر تميزا والتي تقع في بدر والغردقة وبورفؤاد.



يتم سداد نسبة 5% كمبلغ صيانة من ثمن الوحدة عند التعاقد.

مساحات الوحدات في مبادرة التمويل العقاري

كشف كراسة شروط مبادرة التمويل العقاري عن أسعار ومساحات الوحدات السكنية في مبادر سكن لكل المصريين 2 ضمن مبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي 2021.

وحسب كراسة الشروط، يوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط، الوحدة 100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بقيمة 471 ألف جنيه، والوحدة 110 أمتار بسعر 503 آلاف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألفا للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 مترًا بـ546 ألف جنيه للدور الأخير، و563 ألفًا للأدوار المتكررة.

مواعيد الحجز

وفيما يتعلق بمواعيد حجز وحدة في مبادرة سكن لكل المصريين 2، ضمن مبادرة التمويل العقاري 2021، تطرح كراسات شروط حجز الوحدات بداية من 15 أغسطس/آب الجاري، وحتى 9 سبتمبر/أيلول المقبل.