اقتران عطارد والمريخ على قبة السماء مساء الأربعاء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

ستشهد سماء الوطن العربي الأربعاء القادم 18 أغسطس 2021، أقرب اقتران لكوكبين هما عطارد والمريخ على قبة السماء عند غسق المساء، حيث سيفصل بينهما أقل من 0.1 درجة بالأفق الغربي ما سيسمح لكلا الكوكبين بمشاركة نفس مجال رؤية التلسكوب.

رصد كوكب الزهرة:

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أنه سيتم أولًا رصد كوكب الزهرة اللامع بعد وقت قصير من غروب الشمس، ثم بمرور الوقت سيظهر هذان الكوكبان أسفل كوكب الزهرة، ولكنهما قريبين من الأفق، حيث سيكون عطارد إلى يمين الراصد والمريخ بجواره.

عطارد والمريخ فوق الأفق:

ولفت إلى أنه بشكل عام سيكون رصد هذا الاقتران الكوكبي أسهل للقاطنين في النصف الجنوبي للكرة الأرضية مقارنة بخطوط العرض الشمالية، حيث سيبقى عطارد والمريخ فوق الأفق لفترة أطول بعد غروب الشمس عند خطوط العرض الجنوبية، ولكن على العكس من ذلك فهما يغربان بعد غروب الشمس بفترة وجيزة عند خطوط العرض الشمالية.

في حالة اقتران:

وأشار إلى أنه بالنسبة لخطوط العرض الوسطى الشمالية، قد تكون هناك حاجة لاستخدام المناظير لرؤية عطارد والمريخ، فعطارد هو أكثر إشراقًا، حيث يلمع أكثر بثماني مرات من المريخ، لذلك عند رؤية عطارد بالعين المجردة يتم استخدام المنظار لرؤية المريخ يعانق عطارد في نفس مجال رؤية المنظار، وعلميًا يقال بأن كوكبين في حالة اقتران عندما يكونان شمال وجنوب أحدهما الآخر في المطلع المستقيم، المطلع المستقيم على الكرة السماوية يعادل خط الطول على سطح الأرض.

يتكرر في 2032:

واختتم أبو زاهرة بالقول، إن أقرب اقتران كوكبي يحدث عندما يفصل بين كوكبين أقل من 0.1 درجة = 6 دقيقة قوسية = 360 ثانية قوسية على قبة السماء، لذلك يعتبر اقتران عطارد والمريخ في 19 أغسطس هو الاقتران الأقرب الوحيد بين كوكبين في عام 2021، وكانت آخر مرة يحدث أقرب اقتران مرئي بأقل من (0.1 درجة) بين عطارد والمريخ في 16 سبتمبر 2017. وسوف يتكرر مرة أخرى في 23 أغسطس 2032.

شارك الخبر