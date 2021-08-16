93 % من أطفال المدارس يعانون تسوس الأسنان في السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قالت وزارة الصحة إن المملكة سجلت أعلى معدلات تسوس الأسنان حول العالم، حيث بلغت النسبة أكثر من 93 % لدى أطفال المدارس.

وأشارت الوزارة خلال فيديو توعوي إلى أن نسبة الآباء والأمهات الذين يهملون أسنان أطفالهم في عمر سنتين بلغت 98 %، وكذلك 80 % من الأطفال بعمر 6 سنوات لا ينظفون أسنانهم بانتظام، لافتةً إلى أن تسوس الأسنان يمكن الوقاية منه بنسبة 100%.

محاربة تسوس الأسنان:

وفي السياق قال لـ” متابعات الخليج 365 ” الدكتور سيف الدين محمد، إن التسوس عند الأطفال يحدث نتيجة تراكم البكتيريا في فم الطفل بصورة طبيعية، إذ تشكل مادة لزجة تسمى البلاك، ويمكن لتلك المادة أن تكسو الأسنان، وكلما قام الطفل بتناول الطعام تقوم البكتيريا ضمن طبقة البلاك بإنتاج الأحماض التي تكون مسببًا رئيسيًا في تآكل مينا الأسنان الصلبة مما يؤدي إلى حدوث التسوس.

حشوة لسد الفجوات:

وأضاف أنه في حالة إصابة الطفل بالتسوس فقد يقوم الطبيب بمسح مادة الفلورايد أو وضع حشوة لسد الفجوات، أما إذا كان التجويف على نطاق أوسع، فقد يمكن تنظيف منطقة المواد المتآكلة ووضع حشوة في الفراغات أو حتى خلع السن في أسوأ الحالات، مع ملاحظة أن البكتيريا ضمن البلاك تتغذى على الأطعمة السكرية والنشوية والمشروبات الغازية، وهنا يجب مراعاة الأطعمة الضارة للأسنان، وحث الأطفال على الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الخضراوات والفواكه التي توفر الأملاح للأطفال، وهذا يساعد على حماية الأسنان من الأضرار.

تنظيف الأسنان مرتين:

ونصح الدكتور سيف الدين بضرورة تناول كمية جيدة من الماء بعد الوجبات، تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا وعلى مدى دقيقتين على الأقل، تنظيف سطح الأسنان بواسطة فرشاة ملائمة ومريحة لفم الأطفال، يجب تبديل فرشاة الأسنان مرة كل ثلاثة أشهر، استخدام معجون أسنان يحتوي على مادة الفلورايد – للأطفال فوق سن سنتين – فتلك الفئة لها معاجين مخصصة.

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