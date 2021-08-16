السعودية | السعودية: نأمل في استقرار أوضاع أفغانستان بأسرع وقت

شكرا لقرائتكم السعودية: نأمل في استقرار أوضاع أفغانستان بأسرع وقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، الاثنين، أن المملكة⁩ تتابع باهتمام الأحداث الجارية في ⁧‫أفغانستان⁩ وتأمل في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.

وأعربت عن أملها أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات.

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كما أكدت المملكة في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.

وأمس الأحد، أجلت المملكة العربية السعودية، أعضاء بعثتها الدبلوماسية من أفغانستان.

وأعلنت في بيان، وصول أعضاء البعثة جميعاً سالمين إلى وطنهم.

كابل.. والقصر الرئاسي

جاء ذلك، بعد دخول حركة طالبان على العاصمة كابل، وسيطرت على القصر الرئاسي في كابل، فيما أسرعت الدول الغربية لإجلاء مواطنيها الاثنين.

وفر الرئيس أشرف غني من البلاد الأحد مع دخول المسلحين المدينة قائلاً إنه آثر تجنب سفك الدماء، وأكد مسؤول كبير في الداخلية الأفغانية صحة الخبر، فيما شددت الرئاسة الأفغانية على أنه لا يمكن الإفصاح عن تحركات غني لأسباب أمنية.