، فوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً ،

محمد بن مسعود - الدمام - مسؤول ربط استمرارية القرار بإخراج الحشود من الميناء الجوي

نقلت "رويترز" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتًا جميع رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل؛ لإخراج الحشود التي تجمعت في المطار.

ولم يذكر المسؤول مدة وقف الرحلات.

واحتشد آلاف الأفغان منذ أمس في مطار العاصمة الأفغانية كابل؛ في محاولة للخروج من البلاد، مما تسبب في فوضى عارمة.