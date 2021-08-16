محمد بن مسعود - الدمام - أشار إلى عقد اجتماعات بشأن تكوينها الأسبوع المقبل ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها. وأوضح "ميقاتي" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أنها ضرورية في أقرب وقت ممكن. "ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-16 ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها. وأوضح "ميقاتي" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أنها ضرورية في أقرب وقت ممكن. 16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 05:27 PM أشار إلى عقد اجتماعات بشأن تكوينها الأسبوع المقبل أشار إلى عقد اجتماعات بشأن تكوينها الأسبوع المقبل ذكر رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي، اليوم (الاثنين)، أن فرصة نجاح تشكيل الحكومة أكبر من فرصة اعتذاره عن تشكيلها. وأوضح "ميقاتي" بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون، أنه ستكون هناك اجتماعات أخرى هذا الأسبوع بشأن تشكيل الحكومة، وفقاً لـ"رويترز". وأضاف أنها ضرورية في أقرب وقت ممكن. ، "ميقاتي": فرص نجاح تشكيل الحكومة اللبنانية أكبر من الاعتذار عنها ،

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