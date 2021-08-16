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محمد بن مسعود - الدمام - جدّد ريال مدريد الإسباني علاقته مع حارس الفريق الكروي الأول بالنادي، البلجيكي كورتوا، حتى العام 2026.
ويلعب "كورتوا" في صفوف الريال منذ العام 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.
ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب .كورتوا تحت قيادة 3 مدربين (لوبيتيغي، سولاري وزيدان).
واختير "كورتوا" أفضل حارس في العالم 2018، عندما أسهم في وصول بلجيكا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
ريال مدريد يتمسك بالبلجيكي "كورتوا" حتى 2026صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-08-16
جدّد ريال مدريد الإسباني علاقته مع حارس الفريق الكروي الأول بالنادي، البلجيكي كورتوا، حتى العام 2026.
ويلعب "كورتوا" في صفوف الريال منذ العام 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.
ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب .كورتوا تحت قيادة 3 مدربين (لوبيتيغي، سولاري وزيدان).
واختير "كورتوا" أفضل حارس في العالم 2018، عندما أسهم في وصول بلجيكا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
05:03 PM
جدّد ريال مدريد الإسباني علاقته مع حارس الفريق الكروي الأول بالنادي، البلجيكي كورتوا، حتى العام 2026.
ويلعب "كورتوا" في صفوف الريال منذ العام 2018 قادماً من تشيلسي الإنجليزي مقابل 35 مليون يورو.
ومنذ انضمامه لريال مدريد لعب .كورتوا تحت قيادة 3 مدربين (لوبيتيغي، سولاري وزيدان).
واختير "كورتوا" أفضل حارس في العالم 2018، عندما أسهم في وصول بلجيكا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.
، ريال مدريد يتمسك بالبلجيكي "كورتوا" حتى 2026 ،
المصدر : الخليج 365
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