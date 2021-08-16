- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
عقد فريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون، اجتماعه الثاني، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي.
ناقش الفريق التصور الخاص بمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات وحوكمتها بدول مجلس التعاون، ومسودة المقترح من رئاسة الفريق "سلطنة عمان"، بالنقاط الرئيسة المطلوبة من الفرق الفنية الخليجية (المؤهلات، والمعايير، والاختبارات)، حيث يعتبر هذا الملف مهماً في هذه المرحلة لتنظيم سوق العمل الخليجي، وإتاحة الفرصة لأبنائها في التوظيف.
يذكر أن هذا الاجتماع أحد توصيات وزراء العمل والموارد البشرية في دول مجلس التعاون، ويستعرض نتائجه على مجلسهم الموقر في الاجتماع المقبل.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 05:23 PM
لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنيةالاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون
عقد فريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون، اجتماعه الثاني، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي.
ناقش الفريق التصور الخاص بمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات وحوكمتها بدول مجلس التعاون، ومسودة المقترح من رئاسة الفريق "سلطنة عمان"، بالنقاط الرئيسة المطلوبة من الفرق الفنية الخليجية (المؤهلات، والمعايير، والاختبارات)، حيث يعتبر هذا الملف مهماً في هذه المرحلة لتنظيم سوق العمل الخليجي، وإتاحة الفرصة لأبنائها في التوظيف.
يذكر أن هذا الاجتماع أحد توصيات وزراء العمل والموارد البشرية في دول مجلس التعاون، ويستعرض نتائجه على مجلسهم الموقر في الاجتماع المقبل.
، الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.