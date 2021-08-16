- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
نقلت "رويترز" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتًا جميع رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل؛ لإخراج الحشود التي تجمعت في المطار.
ولم يذكر المسؤول مدة وقف الرحلات.
واحتشد آلاف الأفغان منذ أمس في مطار العاصمة الأفغانية كابل؛ في محاولة للخروج من البلاد، مما تسبب في فوضى عارمة.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 05:28 PM
مسؤول ربط استمرارية القرار بإخراج الحشود من الميناء الجويفوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً
نقلت "رويترز" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة أوقفت مؤقتًا جميع رحلات الإجلاء من العاصمة الأفغانية كابل؛ لإخراج الحشود التي تجمعت في المطار.
ولم يذكر المسؤول مدة وقف الرحلات.
واحتشد آلاف الأفغان منذ أمس في مطار العاصمة الأفغانية كابل؛ في محاولة للخروج من البلاد، مما تسبب في فوضى عارمة.
، فوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر فوضى مطار كابول تضطر أمريكا إلى وقف رحلات إجلاء رعاياها مؤقتاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.