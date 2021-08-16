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قام رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الطائي المهندس سعود الصقيه، بتسديد مديونيات فريق نادي النصر والتي طالب فيها الأخير بمستحقات لاعبيه خالد الغوينم ومحمد الشنقيطي الموسم الماضي.
من جهته فاوض نادي الطائي، نادي النصر بالتنازل عن بعض حقوق اللاعبين ومراعاة ظروف النادي المادية، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة النصر.
وبعد رفض نادي النصر، سدّد رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الطائي كافة المستحقات المتعلقة بالكفاءة المالية.
وتأتي هذه البادرة غير المستغربة ضمن العديد من المبادرات التي قام به "الصقيه" دون عرقلة النادي عن المواصلة في تحقيق الإنجازات.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 05:25 PM
عن الاستفادة من خدمات لاعبي الموسم الماضي"الصقيه" يتكفل بتسديد مستحقات الكفاءة المالية لنادي النصر
قام رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الطائي المهندس سعود الصقيه، بتسديد مديونيات فريق نادي النصر والتي طالب فيها الأخير بمستحقات لاعبيه خالد الغوينم ومحمد الشنقيطي الموسم الماضي.
من جهته فاوض نادي الطائي، نادي النصر بالتنازل عن بعض حقوق اللاعبين ومراعاة ظروف النادي المادية، وهو ما قوبل بالرفض من إدارة النصر.
وبعد رفض نادي النصر، سدّد رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الطائي كافة المستحقات المتعلقة بالكفاءة المالية.
وتأتي هذه البادرة غير المستغربة ضمن العديد من المبادرات التي قام به "الصقيه" دون عرقلة النادي عن المواصلة في تحقيق الإنجازات.
، "الصقيه" يتكفل بتسديد مستحقات الكفاءة المالية لنادي النصر ،
المصدر : الخليج 365
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