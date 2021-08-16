«التعليم» تحدد موقف فئات الطلاب العمرية من الدراسة حضوريًا.. تفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، اليوم الاثنين، صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي الجديد (١٤٤٣هـ).

وذكرت الوزارة أن التوجيه تضمن ضرورة الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للدراسة حضوريا للطلاب الأكبر من 12 عاما، وذلك في التعليم الجامعي والعام والتدريب المهني، ويشمل القرار كذلك أعضاء التدريس ومنسوبي الجامعات والمعلمين والمعلمات.

وأضافت أنه بالنسبة لفئة الطلبة الأقل من 12 عاما، فتكون الدراسة حضوريا لهم عند تحصين 70% من المجتمع أو تاريخ 28 أكتوبر القادم، ايهما أسبق.

وأشارت إلى قيام وزارة الصحة بتسجيل مواعيد لأخذ اللقاح آلياً للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر.

وللمزيد من التفاصيل عبر التالي:

التعليم تعلن صدور التوجيه السامي بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي الجديد

التعليم توضح موقف الطلبة الأكبر من 12 عامًا ولم يتلقوا لقاح كورونا

«التعليم» تحدد موعد عودة الدراسة حضوريًا للفئة الأقل من 12 عامًا