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«الجوازات» تعرّف خطوات تفعيل خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم الإلكترونية

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الرياض - محمد عبدالله - عرّفت الهيئة العامة للجوازات الخطوات التي يجب اتباعها لتفعيل خدمة (تواصل) المتاحة عبر بوابة مقيم⁩ الإلكترونية، والتي تمكّن المستفيدين من التواصل مع المختصين في ⁧الجوازات⁩ لإنهاء معاملاتهم.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن خطوات تفعيل الخدمة هي: 

- تسجيل الدخول إلى بوابة مقيم، في حال ظهرت رسالة خطأ للعميل يظهر رابطا للتواصل وإرسال طلب للجوازات.

 - تظهر البيانات الرئيسة آليًا إدخال وصف المشكلة وإرفاق المستندات الداعمة للطلب. 

- تأكيد إرسال الطلب للجوازات تظهر الصفحة ورقم الطلب وجميع المعلومات.

ولمعرفة حالة الطلب يتم النقر على زر التواصل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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