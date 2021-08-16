«الجوازات» تعرّف خطوات تفعيل خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - عرّفت الهيئة العامة للجوازات الخطوات التي يجب اتباعها لتفعيل خدمة (تواصل) المتاحة عبر بوابة مقيم⁩ الإلكترونية، والتي تمكّن المستفيدين من التواصل مع المختصين في ⁧الجوازات⁩ لإنهاء معاملاتهم.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن خطوات تفعيل الخدمة هي:

- تسجيل الدخول إلى بوابة مقيم، في حال ظهرت رسالة خطأ للعميل يظهر رابطا للتواصل وإرسال طلب للجوازات.

- تظهر البيانات الرئيسة آليًا إدخال وصف المشكلة وإرفاق المستندات الداعمة للطلب.

- تأكيد إرسال الطلب للجوازات تظهر الصفحة ورقم الطلب وجميع المعلومات.

ولمعرفة حالة الطلب يتم النقر على زر التواصل.

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