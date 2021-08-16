«الجوازات» تعرّف خطوات تفعيل خدمة «تواصل» عبر بوابة مقيم الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - عرّفت الهيئة العامة للجوازات الخطوات التي يجب اتباعها لتفعيل خدمة (تواصل) المتاحة عبر بوابة مقيم الإلكترونية، والتي تمكّن المستفيدين من التواصل مع المختصين في الجوازات لإنهاء معاملاتهم.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن خطوات تفعيل الخدمة هي:
- تسجيل الدخول إلى بوابة مقيم، في حال ظهرت رسالة خطأ للعميل يظهر رابطا للتواصل وإرسال طلب للجوازات.
- تظهر البيانات الرئيسة آليًا إدخال وصف المشكلة وإرفاق المستندات الداعمة للطلب.
- تأكيد إرسال الطلب للجوازات تظهر الصفحة ورقم الطلب وجميع المعلومات.
ولمعرفة حالة الطلب يتم النقر على زر التواصل.
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