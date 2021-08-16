الصحة: انخفاض الحالات الحرجة والنشطة لمرضى كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين عن انخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 1332 حالة، فيما تم أمس الأحد تسجيل 1356 حالة.

وأشارت الوزارة –عبر تويتر- إلى أن عدد الحالات النشطة شهد انخفاضًا كبيرًا؛ حيث تم تسجيل 6649 حالة، مقارنة مع أمس، فقد تم تسجيل 7063 حالة وذلك بانخفاض قدره 414 حالة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و1011 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الوزارة، ذكرت في وقت سابق، أنَّ فيروس كورونا يمكن أن ينتقل لجميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال الرضع، مضيفة أنه يمكن للمتعافى الحصول على أول جرعة من اللقاح بعد مرور عشرة أيام على الإصابة.

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