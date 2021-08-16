«التعليم» تحدد موعد عودة الدراسة حضوريًا للفئة الأقل من 12 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وزارة التعليم، أن موعد عودة الدراسة حضوريا للفئة العمرية الأقل من 12 عامًا، سيكون عند وصول المناعة المجتمعية ضد كورونا إلى نسبة 70 بالمائة أو يوم 30 أكتوبر القادم، أيهما أسبق.

وأشارت الوزارة –في بيان لها- إلى أن التوجيه السامي الخاص بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، تضمن في فقرته الثالثة، أنه «ما يخص التعليم العام للفئة العمرية الأقل من (12) عاماً؛ يُشترط الحصول على جرعتين من اللقاح لحضور المعلمين والمعلمات والعاملين في المرافق التعليمية، وتعود الدراسة الحضورية بدءاً من تاريخ وصول التغطية بجرعتين من اللقاح إلى (70%) من السكان، أو تاريخ 1443/3/24هـ الموافق 2021/10/30م، أيهما أسبق».

يذكر أن وزارة الصحة ستقوم بتسجيل مواعيد لأخذ اللقاح آلياً للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر.

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