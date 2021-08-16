5 مناطق تتصدر إصابات كورونا.. والرياض في المقدمة بـ 170 حالة

الرياض - محمد عبدالله - تصدرت منطقة الرياض إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 170 إصابة جديدة، من إجمالي 604 حالات، وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 97 حالات، والشرقية 67 حالة، وجازان 59 حالة، وعسير 50 حالة، والقصيم 48 حالة، ونجران 34 حالة، والمدينة المنورة 27 حالة، وحائل 22 حالة، وتبوك 10 حالات، والجوف 9 حالات، والباحة 6 حالات، والحدود الشمالية 5 حالات.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، و1011 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى ان عدد جرعات لقاح كورونا في الممكلة تخطى حاجز الـ32 مليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم وحتى الآن.

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