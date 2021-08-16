الصحة: 604 إصابات جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 8419 حالة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 604 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 539129 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1011 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 524061 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8419 حالة.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 32 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة، أن وزارة الصحة، أن ٩٨٪؜ من حالات الحوامل في العناية الحرجة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، هي لحوامل لم يتلقين لقاح كورونا.

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