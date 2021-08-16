«عقارات الدولة» تطلق خدمة لمتابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونيًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت هيئة عقارات الدولة، عن إطلاق خدمة للمستفيدين؛ لمتابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونيًا؛ تسهيلًا على المستفيدين ودون الحاجة لزيارة فروعها

وذكرت الهيئة -في بيان لها- أنها أطلقت خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة موضحة أن الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الالكترونية في موقعها الرسمي: http://www.snga.gov.sa أو الدخول مباشرة على الرابط التالي: https://www.spga.gov.sa/lnquiryC/index.asp

وأشارت هيئة عقارات الدولة، الى أنه يتم تسجيل رقم الهوية الوطنية؛ لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.

وأوضحت أن هذه الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية السعودية .

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