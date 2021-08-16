الصحة: 98% من الحالات الحرجة للحوامل لم يتلقين لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، أن ٩٨%؜ من حالات الحوامل في العناية الحرجة بسبب مضاعفات فيروس كورونا، هي لحوامل لم يتلقين لقاح كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي –عبر حساب الوزارة بتويتر- إن الحامل والجنين سيكونان في خطر إذا أصيبا بالفيروس، مشيرًا إلى أن لقاح كورونا يحمي الحوامل من المخاطر والمرض الشديد ويقلل تعرض الحامل لمشاكل صحية نتيجة الإصابة بكورونا.

وأضاف متحدث الصحة، أن للقاح كورونا يوفر المناعة للمرأة الحامل، وكذلك الأجسام المضادة التي تحقق المناعة للجنين.

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