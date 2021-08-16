وزارة العدل تطلق البوابة القضائية العلمية

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية الرقميّة إثراءً للثقافة العدلية وتعزيزاً للمستوى المعرفي.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن البوابة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية ، وتوفير منصة موحدة للمعلومات القضائية بالإضافة إلى هدفها في رفع المستوي المعرفي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي.
وأوضحت الوزارة أن الأطراف المستفيدة من البوابة هم:
(القضاة - اطراف الدعوى - المحامون- أعوان القضاة - الأكاديميون - طلاب الدراسات العليا - المستشارون - الباحثون).
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