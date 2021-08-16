وزارة العدل تطلق البوابة القضائية العلمية

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن البوابة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية ، وتوفير منصة موحدة للمعلومات القضائية بالإضافة إلى هدفها في رفع المستوي المعرفي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع