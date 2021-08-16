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وزارة العدل تطلق البوابة القضائية العلمية

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الرياض - محمد عبدالله - أطلقت وزارة العدل البوابة القضائية العلمية الرقميّة إثراءً للثقافة العدلية وتعزيزاً للمستوى المعرفي.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" إن البوابة تهدف إلى تعزيز قيم العدالة والشفافية ، وتوفير منصة موحدة للمعلومات القضائية بالإضافة إلى هدفها في رفع المستوي المعرفي لدى المجتمع القضائي والأكاديمي.

وأوضحت الوزارة أن الأطراف المستفيدة من البوابة هم:

(القضاة - اطراف الدعوى - المحامون-  أعوان القضاة - الأكاديميون - طلاب الدراسات العليا - المستشارون - الباحثون). 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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