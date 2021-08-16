الوطنية للإسكان تضخ 147 ألف وحدة بالرياض بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

كشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد بن صالح البطي، عن استهداف الشركة ضخ 147 ألف وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة وبأسعار تنافسية تبدأ من 300 ألف ريال، ضمن خطط الشركة للمساهمة في زيادة المعروض العقاري السكني في الرياض على مساحة تمتد إلى أكثر من 83 مليون م2.

مشروعات الوطنية للإسكان

وأوضح البطي خلال كلمته في ملتقى برنامج سكني للربع الثاني 2021، أن خطط الشركة التوّسعية مستمرة لتوفير المزيد من المشاريع السكنية المتكاملة، بما ينعكس إيجاباً على تلبية تطلعات الأسر السعودية وتعزيز نمو المعروض العقاري بالمملكة وتحديدًا في مدينة الرياض، لتعزيز توازن السوق بدعم وتمكين المعروض العقاري بحلول 2030، حيث تسعى “الوطنية للإسكان” إلى تقديم مفهوم جديد للسكن ضمن ضواحي سكني الكبرى من خلال توفير الخدمات والمرافق التعليمية والصحية والتجارية، إضافة إلى المساحات الخضراء لتعزيز جودة الحياة.

وأشار إلى أن رصيد الشركة من المعروض العقاري حتى نهاية الربع الماضي بلغ 91 مشروعًا سكنيًا توفر أكثر من 110 آلاف وحدة سكنية، إضافة إلى تطوير 180 مخططًا سكنيًا على مساحة تقارب 300 مليون م2 وبتكلفة تصل إلى 9 مليارات ريال، فيما وقعت الشركة في الربع الأول من العام الجاري 10 اتفاقيات أسهمت في ضخ أكثر من 2000 وحدة سكنية، ليرتفع العدد بنهاية النصف الأول من 2021 إلى 18 اتفاقية أثمرت عن ضخ أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في السوق.

دعم المعروض العقاري بالمملكة

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان، أن مشاريع الشركة الحالية التي تدعم المعروض العقاري بالمملكة؛ وصلت إلى 107 مشاريع تحت الإنشاء توفر أكثر من 113 ألف وحدة سكنية متنوعة وبقيمة تصل إلى أكثر من 72 مليار ريال بالشراكة مع 71 مطورًا عقاريًّا مؤهلًا حيث تتواجد المشاريع في أغلب مناطق المملكة، فيما وصلت مشاريع الإسكان الميسر على أراضي الوزارة إلى أكثر من 43 مشروعًا توفر أكثر من 13 ألف وحدة سكنية تتوزع حول المملكة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لما تقوم به الشركة بالتعاون مع الشركاء من المطورين العقاريين المؤهلين إلى تعزيز تنمية القطاع العقاري ومشاركته في توفير الوحدات لتغطية الطلب المتزايد وحفظ استقرار الأسعار في السوق وتعزيز مفهوم التطوير الشامل للمشاريع السكنية في المملكة.

تطوير 7 ضواحٍ سكنية كبرى

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تطوير 7 ضواحٍ سكنية كبرى تتجاوز مساحته 53 مليون م2 وتوفر أكثر من 134 ألف وحدة سكنية تلبي تطلعات مستفيدي برنامج سكني، مؤكدًا أن ذلك يحظى بدعم سمو ولي العهد الذي أمر بتخصيص 20 مليون م2 تضاف لمساحة ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، لتصبح مساحتها الكلية أكثر من 30 مليون م2 وتوفر أكثر من 73 ألف وحدة سكنية، مبينًا أن “الوطنية للإسكان” وفرت خدمات جديدة متاحة على المنصة والتطبيق ومن ضمنها السوق العقاري، وبوابة الشركاء، والإشراف الهندسي، إضافة إلى استثمار البيانات.

كما تتيح منصة وتطبيق سكني منتج البيع على الخارطة الذي يوفر أكثر من 113 مشروعًا موفرة أكثر من 142 وحدة سكنية وأيضا منتج الأراضي والذي وصل إلى 355 مخططًا موفرًا أكثر من 158 ألف قطعة أرض، كما توفر المنصة والتطبيق خدمة التصاميم الهندسية لأكثر من 35 تصميمًا هندسيًّا.

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