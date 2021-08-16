3 مناطق تسجل 334 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ6649

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1011) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (524061) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (6649) حالة من بينها (1332) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (539129) حالة، توفي منهم (8419) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (604) حالات حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 170، منطقة مكة المكرمة 97، المنطقة الشرقية 67، منطقة جازان 59، منطقة عسير 50.

كما سجلت منطقة القصيم 48 حالة ومنطقة نجران 34، ومنطقة المدينة المنورة 27 ومنطقة حائل 22، ومنطقة تبوك 10 ومنطقة الجوف 9 فيما كانت أقل الحالات في منطقتي الحدود الشمالية وتبوك التي سجلتا 6 و 5 حالات على التوالي.



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