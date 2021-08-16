، "ينبع".. الغوص يجذب عشاق الأنشطة البحرية في "صيف السعودية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يفضلون شواطئها بسبب الأجواء المعتدلة والبيئة البحرية والشِعاب المرجانية

يعتبر الغوص من التجارب السياحية البحرية الرائدة في ينبع، التي تحظى بإقبال كبير من السياح والزوار ضمن برنامج "صيف السعودية" الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة، في 24 يونيو الماضي تحت شعار "صيفنا على جوّك"، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل مقدمًا أكثر من 500 تجربة سياحية من خلال أكثر من 250 شريكًا بالقطاع الخاص.

وتعدّ ينبع من الوجهات المثلى لممارسي الغوص الحاصلين على الشهادات المعتمدة من المبتدئين والمحترفين، والذين يفضلون شواطئ ينبع طوال العام للانطلاق نحو الأعماق، نظرًا لأجوائها المعتدلة، وما يكتنزه بحرها من بيئة بحرية وشِعاب مرجانية تُعد من أجمل البيئات البحرية عالميًا، وتتميز بتنوعها ووفرتها وقربها من الشواطئ.

وتعد البيئة البحرية في ينبع من أبرز أماكن الجذب لهواة الغوص الترفيهي سواء للمبتدئين أو المحترفين على حد سواء، حيث تتوفر فيها أماكن مخصصة ومدربون للغوص من شباب المحافظة، حاصلون على شهادات عالمية معتمدة، ويتمتعون بخبرات طويلة، لمساعدة السياح الراغبين في خوض هذه التجربة البحرية المثيرة ومشاهدة الأسماك والشعاب المرجانية، كما تقدم العديد من البرامج لتعليم الغوص واكتشاف الأعماق، بالإضافة إلى الأنشطة البحرية والألعاب المائية المختلفة.

وتخصص قيادة حرس الحدود أماكن للغوص يعرفها المرشدون ومدربو الغوص في ينبع، حيث تتوزع تلك الأماكن بين "ينبع البحر" و"ينبع الصناعية"، ويتم تنظيم رحلات بحرية متكاملة لذلك، من قبل شركات محلية ومرشدين من أهالي المنطقة ضمن برنامج "صيف السعودية"، وتشمل الاستمتاع بالأجواء البحرية الرائعة، والمناظر الخلابة في الأعماق، والتي تعد في حد ذاتها نزهة ترفيهية ساحرة، تستقطب هواة الغوص من المملكة وخارجها.