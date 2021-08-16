، انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للعام التدريبي 1443 ،

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية المتوسطة والشديدة ومتعددي الإعاقة، التي كانت قد بدأت في 17 ذي الحجة من العام 1442هـ واستمرت حتى 6 محرم 1443هـ.
وبلغ عدد المتقدمين للمراكز لعام 1443هـ (16591) مستفيدًا، سيلتحقون بـ(215) مركزًا للرعاية النهارية غير الحكومية إناثًا وذكورًا على مستوى المملكة ممن تنطبق عليهم شروط القبول بالمراكز، وستتحمل الدولة رسوم تدريبهم وتأهيلهم.
يشار إلى أن المراكز ستبدأ في استقبال المتدربين من مستفيدي هذه المراكز اعتبارًا من 28 محرم، حيث وضعت عددًا من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وآلية لخلق بيئة تدريبية صحية وآمنة في المراكز، ومنها أن يكون المستفيد محصنًا للتدريب الحضوري داخل المركز، إذا كان من الفئة العمرية التي تبلغ 12 سنة فأكثر .
وسيتم التعميم على مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يصدر من تعليمات من وزارة الصحة أو الجهات المعنية للالتزام بها والحرص على تطبيقها.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 03:49 PM
للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية المتوسطة والشديدة ومتعددي الإعاقةانتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للعام التدريبي 1443
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقات الفكرية المتوسطة والشديدة ومتعددي الإعاقة، التي كانت قد بدأت في 17 ذي الحجة من العام 1442هـ واستمرت حتى 6 محرم 1443هـ.
وبلغ عدد المتقدمين للمراكز لعام 1443هـ (16591) مستفيدًا، سيلتحقون بـ(215) مركزًا للرعاية النهارية غير الحكومية إناثًا وذكورًا على مستوى المملكة ممن تنطبق عليهم شروط القبول بالمراكز، وستتحمل الدولة رسوم تدريبهم وتأهيلهم.
يشار إلى أن المراكز ستبدأ في استقبال المتدربين من مستفيدي هذه المراكز اعتبارًا من 28 محرم، حيث وضعت عددًا من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وآلية لخلق بيئة تدريبية صحية وآمنة في المراكز، ومنها أن يكون المستفيد محصنًا للتدريب الحضوري داخل المركز، إذا كان من الفئة العمرية التي تبلغ 12 سنة فأكثر .
وسيتم التعميم على مراكز الرعاية النهارية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يصدر من تعليمات من وزارة الصحة أو الجهات المعنية للالتزام بها والحرص على تطبيقها.
، انتهاء فترة التقديم على مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية للعام التدريبي 1443 ،
المصدر : الخليج 365
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