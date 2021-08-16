محمد بن مسعود - الدمام - 16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 03:50 PM قالت: أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية أعلنت وزارة الدفاع الأوزبكية أن طائرة تابعة للقوات الجوية الأفغانية أسقطت بواسطة نظام الدفاع الجوي الأوزبكي، أثناء محاولتها انتهاك حدود البلاد الجوية، أمس الأحد. الكلمات المفتاحية ، أوزبكستان: أسقطنا طائرة عسكرية أفغانية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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