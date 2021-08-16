شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد التشكيل الجديد لفريق عمل «رضا المستفيدين» بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد سمو المشرف العام على التطوير الاداري والتقنية رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي ال سعود، التشكيل الجديد لفريق العمل بالمشروع في دورته الجديدة والتي جاءت على النحو التالي :-

تمديد تكليف سعد بن عبود القحطاني بالعمل مديراً تنفيذياً للمشروع، كذلك تكليف محمد بن سعيد السرار منسقاً للمشروع، إضافة لتمديد تكليف صالح بن أحمد الأحمد منسقاً إعلامياً للمشروع، وتكليف علي بن محمد البناي سكرتيراً للمشروع .

كما صدر قراراً بإعادة تشكيل فريق الدعم الاستشاري للمشروع ليكون برئاسة محمد بن عبدالله المزيعل، وبعضوية كلٍ من: خميس بن مبارك مطران، وعبدالعزيز بن عبدالله الغامدي، ومرتضى بن محمد النمر، وحسن بن محمد خرمي.

وتقدم المدير التنفيذي للمشروع سعد القحطاني باسمه ونيابة عن جميع أعضاء الفريق الاستشاري والإعلامي بالشكر الوافر والامتنان لصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، على منحهم هذه الثقة، مؤكدا في الوقت نفسه بأنها مسئولية تحدوهم لبذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لتحقيق الأهداف التي ينشدها المشروع في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030 .