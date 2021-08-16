نائب أمير مكة يتسلم تقرير قياس رضا الحجاج والمعتمرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير مكة المكرمة ، في مقر الإمارة بجدة اليوم، تقرير قياس الرضا لدى الحجاج والمعتمرين عن الخدمات المقدمة لهم، الذي أعدّه معهد الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة.

نائب أمير مكة يؤكد على خدمة ضيوف الرحمن

وتضمن التقرير الذي قدّمه رئيس جامعة أم القرى الدكتور معدي القحطاني يرافقه مدير المعهد الدكتور تركي العمرو، تفصيلًا عن مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال موسمي الحج والعمرة، بهدف تقييمها وتطويرها بما يسهم في تقديم أفضلها وتوفير التسهيلات التي تسهم في راحة المعتمرين والحجاج، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 التي أولت اهتمامًا خاصًا بضيوف الحرمين الشريفين.

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