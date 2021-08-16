الفيصل ونائبه يطلعان على استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة في الإمارة بجدة اليوم، معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي.

استراتيجية الصناعات العسكرية

واستمع سموهما إلى نبذة عن استراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الهادفة إلى تحقيق رؤية المملكة المتمثلة في توطين ما يزيد عن 50 % من الإنفاق الحكومي بحلول العام 2030، فيما اطلعا على أبرز ما تحقق من منجزات على صعيد توطين الصناعات العسكرية ودوره في تمكين المستثمر المحلي كجزء فاعل في تعزيز مسيرة توطين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز استقلالية القطاع الاستراتجية.

معرض الدفاع العالمي

كما استمع سموهما لشرح عن مستجدات معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، خلال الفترة من 3 إلى 6 شعبان 1443هـ الموافق من 6 إلى 9 مارس 2022 م، والذي يعد الحدث العالمي الرائد في مجالات الأمن والدفاع، ولأول مرة في المملكة.



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