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شكرا لقرائتكم أمير الشرقية يبحث مع نائب رئيس البعثة الأمريكية القضايا المشتركة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس البعثة الأمريكية لدى المملكة دينسين أوفت ترافقه القنصل العام الأمريكي بالظهران دينكا ماسك.
أمير الشرقية يبحث مع نائب رئيس البعثة الأمريكية القضايا المشتركة
استقبله برفقة القنصل العام الأمريكي بالظهران
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية بمكتبه بالإمارة اليوم، نائب رئيس البعثة الأمريكية لدى المملكة دينسين أوفت ترافقه القنصل العام الأمريكي بالظهران دينكا ماسك.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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