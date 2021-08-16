عقارات الدولة تتيح متابعة تعويضات نزع الملكية إلكترونيًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - واس

أطلقت الهيئة العامة لعقارات الدولة، خدمة إلكترونية تتيح للمستفيدين تتبع سير إجراءات طلبات التعويضات عن العقارات المنزوعة للمصلحة العامة، موضحةً أنّ الخدمة متاحة عبر صفحة الخدمات الالكترونية في موقعها الرسمي هنا، أو الدخول مباشرةً على الرابط هنا، وتسجيل رقم الهوية الوطنية، لتظهر معلومات مسار الطلب والمستندات المطلوبة في حال وجود النواقص.

تيسير وتسهيل:

وبينت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف للتيسير والتسهيل على المستفيدين لتتبّع معاملاتهم من أي موقع وفي أي وقت ودون الحاجة لزيارة فروع الهيئة، وذلك ضمن سعي الهيئة لأتمتة تعاملاتها في إطار التحول الرقمي لخدماتها بما يتوافق مع طموحات رؤية المملكة 2030.

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