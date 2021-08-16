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أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أن طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابل في الوقت الحالي؛ لأن أشخاصًا يحاولون يائسين مغادرة البلاد يسدّون المدرج.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث للصحفيين في برلين اليوم الاثنين: "ما أفهمه هو أنه لا توجد حركة مرور جوي في الوقت الحالي؛ لأن عدداً كبيراً من الناس يحتشدون على المدرج".
وأضاف أن 40 من موظفي السفارة الألمانية نقلوا جواً إلى الدوحة الليلة الماضية، موضحاً أن فريقاً صغيراً يضم أقل من عشرة أشخاص سيبقى في مطار كابل لتنسيق عملية الإجلاء.
وشهد مطار العاصمة الأفغانية فوضى عارمة، حيث توجه آلاف الأفغان إلى المطار في محاولة للخروج من البلاد، عقب سيطرة حركة "طالبان"، أمس الأحد، على أفغانستان بشكل كامل، ووسط سعي البعثات الغربية إلى ترحيل أطقمها وموظفيها العسكريين والمدنيين عبر مطار كابل.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 02:59 PM
"الخارجية": عدد كبير من الناس اليائسين يحتشدون على أمل المغادرةألمانيا: توقّف الإجلاء من مطار كابل بسبب سدّ المدرج بالأشخاص
أفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أن طائرات الإجلاء لا تقلع من مطار كابل في الوقت الحالي؛ لأن أشخاصًا يحاولون يائسين مغادرة البلاد يسدّون المدرج.
وبحسب وكالة "رويترز"، قال المتحدث للصحفيين في برلين اليوم الاثنين: "ما أفهمه هو أنه لا توجد حركة مرور جوي في الوقت الحالي؛ لأن عدداً كبيراً من الناس يحتشدون على المدرج".
وأضاف أن 40 من موظفي السفارة الألمانية نقلوا جواً إلى الدوحة الليلة الماضية، موضحاً أن فريقاً صغيراً يضم أقل من عشرة أشخاص سيبقى في مطار كابل لتنسيق عملية الإجلاء.
وشهد مطار العاصمة الأفغانية فوضى عارمة، حيث توجه آلاف الأفغان إلى المطار في محاولة للخروج من البلاد، عقب سيطرة حركة "طالبان"، أمس الأحد، على أفغانستان بشكل كامل، ووسط سعي البعثات الغربية إلى ترحيل أطقمها وموظفيها العسكريين والمدنيين عبر مطار كابل.
، ألمانيا: توقّف الإجلاء من مطار كابل بسبب سدّ المدرج بالأشخاص ،
المصدر : الخليج 365
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