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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وثمن "الجبير" الجهود الطيبة التي بذلها السفير مارسيلو خيلاردوني، في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية الأرجنتين، راجياً له دوام التوفيق.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 02:34 PM
ثمّن جهوده في توثيق وتعزيز علاقات البلدين"الجبير" يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة
استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في الوزارة بالرياض، اليوم، سفير جمهورية الأرجنتين لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني، الذي ودعه بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وثمن "الجبير" الجهود الطيبة التي بذلها السفير مارسيلو خيلاردوني، في توثيق وتعزيز العلاقات بين المملكة وجمهورية الأرجنتين، راجياً له دوام التوفيق.
، "الجبير" يستقبل سفير الأرجنتين لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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