، مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
وقف المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، على مشروعين تعليميين تم تنفيذهما في المحافظة من قبل شركة تطوير للمباني TBC، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم.
وشملت الجولة التفقدية للدكتور "المسعودي" كلاً من مشروع مجمع المروة، ومشروع مجمع طيبة؛ للتأكد من جاهزية المشروعين للتشغيل بداية العام الدراسي المقبل.
ويضم مجمع طيبة التعليمي للبنات أربعة مبانٍ تشمل: روضة أطفال، ومدرسة ابتدائية، ومدرسة متوسطة، ومدرسة ثانوية، بإجمالي عدد فصول قدره 71 فصلاً دراسيًا، بالإضافة إلى ممشى خارجي محيط بالمشروع ضمن مبادرة الخدمة المجتمعية.
ويضم مجمع المروة التلعيمي، وهو للبنات أيضًا، ثلاثة مبانٍ تعليمية، تشمل: مدرسة ابتدائية، ومدرسة متوسطة، ومدرسة ثانوية، بإجمالي عدد فصول قدره 57 فصلاً دراسيًا، بالإضافة إلى ممشى خارجي محيط بالمشروع ضمن مبادرة الخدمة المجتمعية.
وأبدى المدير العام للتعليم بجدة، رضاه عن العمل بالمشروعين، ومستوى جودة تنفيذهما، مثنيًا على جهود فريق عمل شركة TBC بالمحافظة، فيما أكد له فريق شركة TBC الذي رافقه خلال الزيارة، أن المشروعين سيكونان جاهزين لدخول الخدمة هذا العام.
يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.
16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443 02:28 PM
للتأكد من جاهزيتهما للتشغيل بداية العام الدراسي المقبلمدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني
وقف المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد المسعودي، على مشروعين تعليميين تم تنفيذهما في المحافظة من قبل شركة تطوير للمباني TBC، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم.
وشملت الجولة التفقدية للدكتور "المسعودي" كلاً من مشروع مجمع المروة، ومشروع مجمع طيبة؛ للتأكد من جاهزية المشروعين للتشغيل بداية العام الدراسي المقبل.
ويضم مجمع طيبة التعليمي للبنات أربعة مبانٍ تشمل: روضة أطفال، ومدرسة ابتدائية، ومدرسة متوسطة، ومدرسة ثانوية، بإجمالي عدد فصول قدره 71 فصلاً دراسيًا، بالإضافة إلى ممشى خارجي محيط بالمشروع ضمن مبادرة الخدمة المجتمعية.
ويضم مجمع المروة التلعيمي، وهو للبنات أيضًا، ثلاثة مبانٍ تعليمية، تشمل: مدرسة ابتدائية، ومدرسة متوسطة، ومدرسة ثانوية، بإجمالي عدد فصول قدره 57 فصلاً دراسيًا، بالإضافة إلى ممشى خارجي محيط بالمشروع ضمن مبادرة الخدمة المجتمعية.
وأبدى المدير العام للتعليم بجدة، رضاه عن العمل بالمشروعين، ومستوى جودة تنفيذهما، مثنيًا على جهود فريق عمل شركة TBC بالمحافظة، فيما أكد له فريق شركة TBC الذي رافقه خلال الزيارة، أن المشروعين سيكونان جاهزين لدخول الخدمة هذا العام.
يُذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام ٢٠١٣م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيس على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.
، مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير "تعليم جدة" يقف على مشروعين تعليميين نفذتهما شركة "تطوير" للمباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.