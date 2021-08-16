الأرصاد عن طقس اليوم: شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، طقسًا شديد الحرارة في شرق ووسط المملكة، وممطرًا في المرتفعات الجنوبية والغربية.

وقال محلل الأرصاد بالمركز، عقيل العقيل، لقناة الإخبارية، إنه لا تزال الأجواء حارة على القطاع الشرقي من المملكة، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض؛ لكن بنسبة أخف عن الأيام الماضية.

وتوقع العقيل أن تكون درجات الحرارة اليوم الإثنين بين 45 – 47 على القطاع الشرقي، و45 مئوية على المناطق الجنوبية من منطقة الرياض، وأن تكون درجات الحرارة حول معدلها على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة إلى المناطق الشمالية من المملكة.

وأشار إلى استمرار فرصة هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات عسير وجازان والباحة ومكة، وأحيانا على مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

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