الأرصاد: رياح نشطة وأمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان ، ومحافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب، وأبوعريش، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصامطة ، وصبيا .

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا عن تكون أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.

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