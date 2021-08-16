الصحة: إعطاء 32 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة تجاوز الـ 32 مليون جرعة، عبر أكثر من 578 مركزًا بجميع المناطق، وفقا لقناة الإخبارية

كانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى (31,867,238) جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

وذكر مركز الإحصاء الخليجي، اليوم الاثنين، أن عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون تجاوزت 60 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.1%.

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