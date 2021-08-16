ضبط قائد شاحنة المواد البترولية المتهور وإحالته للهيئة المرورية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائد مركبة تحمل مواد بترولية سريعة الاشتعال، قام بالقيادة بسرعة كبيرة وتجاوز السيارات معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وذكر المرور –عبر تويتر- تجاوبًا مع بلاغ بهذا الخصوص: «نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

وقام قائد الشاحنة المتهور بقيادة مركبته المحملة بمواد بترولية، بسرعة كبيرة على أحد الطرق، متجاوزًا باقي السيارات مما عرضه وعرض حياة قادة المركبات الأخرى للخطر.

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