50 % زيادة في إنفاق الأسر السعودية عند استخدام البطاقات الائتمانية

الرياض - محمد عبدالله - ذكر مجلس شؤون الأسرة، أن الدراسات أظهرت أن أفراد الأسرة السعودية ينفقون 50% أكثر عندما يستخدمون البطاقات الائتمانية في الشراء.

وأضاف المجلس –عبر تويتر- أنه وفقًا لبيانات جمعية حماية المستهلك، فإن 50.2% من المستهلكين لم يشاركوا تجاربهم عن المنتج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أظهر أن 43.1% من المستهلكين تقدموا بشكوى عن منتج او خدمة لم تعجبهم، وأن 33.4% اشتروا من مواقع إلكترونية دون الإلمام بالمتطلبات والأنظمة.

وأشار مجلس شؤون الأسرة، إلى أن التحكم في السلوك الاستهلاكي يتم عبر أربع خطوات، هي: عدم الانسياق وراء الدعاية والإعلانات التجارية، والوعي بأهمية الترشيد وأثره في رفع مستوى اقتصاديات الأسرة.

والتخطيط للاحتياجات والابتعاد عن الشراء العشوائي، وشراء المواد التموينية بالكميات التي تسمح بها مساحة مخزن المنزل

اقرأ أيضا:

«شؤون الأسرة»: ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل إلى 31.8%