التعليم توضح موقف الطلبة الأكبر من 12 عامًا ولم يتلقوا لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وزارة التعليم، أن التوجيه السامي الخاص بالموافقة على آليات العودة للعام الدراسي ١٤٤٣هـ، تضمن قيام وزارة الصحة بتسجيل مواعيد آلية لتلقي لقاح كورونا للطلبة الأكبر من 12 عاما والذين لم يتلقوا التطعيم.

وأوضحت الوزارة –في بيان لها- أن الموافقة السامية تضمنت قيام وزارة الصحة بتسجيل مواعيد لأخذ اللقاح آلياً للطلاب والطالبات الذين لم يتلقوا اللقاح ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر.

وأشارت إلى أن تلقي جرعتين من لقاح كورونا يعد شرطا لدخول المرافق التعليمية والدراسة حضوريا، بالنسبة للتعليم الجامعي، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتعليم العام، للفئات العمرية (12) عاماً فأكثر، ويشمل ذلك اعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات.

وأضافت أن وزارة الصحة ستقوم بتوفير لقاح كورونا لمن لم يجده، من خلال موقع يسجل فيه لهذا الغرض، وأن يستكمل ذلك قبل يوم الأحد الموافق 22 أغسطس 2021م.

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