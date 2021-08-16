أكثر من 500 ألف مستفيد من خدمات حراء العام خلال 2020

الرياض - محمد عبدالله - كشف المدير التنفيذي بمستشفى حراء العام الدكتور وليد بن عبدالحليم محمد حسين، عن أن المستشفى، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، قدم خدماته لأكثر من 500 ألف مستفيد خلال عام 1442 هـ؛ حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية 146.529 مستفيدًا، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات الطوارئ 94.221 مراجعًا.

وبحسب المدير التنفيذي بلغ اجمالي عدد العمليات خلال تلك الفترة 4.067 عملية، وبلغ عدد الولادات 4.452 حالة ولادة، وأجرى قسم المختبر 317.764 فحصًا مخبريًّا، وكذلك تم الكشف على 5.552 مراجعاً بعيادة الأسنان، وراجع قسم المناظير 878 مراجعًا .

وأكد أنه تم صرف 394.098 وصفة طبية، وأجرى قسم الأشعة والتصوير الطبي 68.972 فحصًا إشعاعيًّا للمرضى والمراجعين في أقسام الأشعة المختلفة، وكذلك استفاد من خدمات العلاج الطبيعي 14.588 مريضًا، وبلغ عدد الجلسات العلاجية 22.669 جلسة علاجية، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم العيون 14.810مستفيد.

وأوضح االدكتور وليد بن عبدالحليم أن المستشفى تصل طاقته الإستيعابية إلى 280 سريرًا، مشيرًا إلى أن المستشفى يسعى للمساهمة في تحقيق أفضل الخدمات للمرضى والمراجعين من خلال الكوادر الطبية المتخصصة وتقديم الخدمات بكل عناية في ظل جائحة كورونا وفقاً للإجراءات الإحترازية وحرصًا على سلامة الجميع، وكذلك تقديم الدعم الإجتماعي والنفسي للمرضى وذويهم.

الجدير بالذكر أنه بلغ عدد المستفيدين من مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بمستشفى حراء العام وكذلك توعوية المرضى المنومين والمتقدمين لبرنامج فحص ماقبل الزواج لعام 1442هـ 39.232 مستفيدًا.

ووجه الرئيس التنفيذي بمستشفى حراء بإستثمار هذه المواقع بالتوعية الإلكترونية وتفعيلها لخدمة توعية المرضى والمراجعين وكذلك بوضع المواد التوعوية بشاشات المستشفى التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة أيضًا عن طريق إستغلال كافة مواقع التواصل الاجتماعي للتثقيف والتوعية والتفاعل المباشر مع ملاحظات وآراء المتابعين والرد على كل استفسارات المستفيدين من هذه الخدمات.

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