شكرا لقرائتكم خبر عن 350 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8.327 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.

وأسفرت الجولات عن تحرير 350 مخالفة للمنشآت الغير ملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أنها تلقت خلال تلك الفترة 2356 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية، داعيةً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو المخالفات البلدية، عبر مركز البلاغات 940 لمعالجتها.