معلم في حفر الباطن يبتكر بوابة تعقيم إلكترونية وجهازاً للتباعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-16

متابعات الخليج 365 - فواز الاسلمي - حفر الباطن

ابتكر المعلم عبد الله الظفيري المعلم في متوسطة أبي ذر الغفاري بحفر الباطن بوابة تعقيم إلكترونية لمنسوبي المدرسة من طلاب ومعلمين،حيث تعمل البوابة آلياً دون لمس، وتتميز بالتعقيم المتكامل بعد تزويدها برشاشات تحوي أنواع المعقمات لتقوم بتعقيم أي جسم بداخلها بالإضافة لجهاز كشف الحرارة.

تعقيم ذاتي:

وقال عبدالله الظفيري إن البوابة تحتوي على كاميرا ترصد عدد القادمين للمدرسة ثم يقوم الشخص بقياس درجة حرارته ويضع ما لديه من أدوات في جهاز التعقيم المخصص لها ومن ثم يدخل البوابة التي تقوم بالتعقيم ذاتياً.

تعقيم اليدين دون لمس:

وأضاف الظفيري: بعد ذلك يقوم الشخص بتعقيم يديه في المغسلة آلياً دون لمس لمدة 30 ثانية ومن ثم أخذ المناديل ورميها في القمامة التي تعمل كذلك بدون لمس، وفي المرحلة الأخيرة يذهب الشخص لجهاز الكمامات ويضع يده أمام الحساس لتخرج له الكمامة.

كما ابتكر المعلم عبد الله الظفيري جهازاً للتباعد وهو عبارة عن جهاز يقوم كل طالب بحمله ويصدر أصوات تنبيهية عند تجاوز المسافة المقررة بين الطلاب.

وتمنى الظفيري أن يتم الدعم لتطوير هذا الجهاز ليكون حجمه أصغر من ذلك.



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